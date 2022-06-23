Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru
Серіали

Video: Колір пристрасті: 20 серія дивитися онлайн – 23.06.2022

Дивитись онлайн серіал Колір пристрасті - 20 серія. Багатосерійний фільм Колір пристрасті серія 20 вже на сайті
Випуски
Колір пристрасті: 20 серія дивитись онлайн
Серіали

Снайперша: всі серії

 Колір пристрасті: 20 серія дивитись онлайн
Серіали

Було у батька два сини: всі серії

 Колір пристрасті: 20 серія дивитись онлайн
Серіали

Тільки скажи: всі серії

 Колір пристрасті: 20 серія дивитись онлайн
Серіали

Одна брехня на двох: всі серії

 Колір пристрасті: 20 серія дивитись онлайн
Серіали

Колір пристрасті: всі серії

 Колір пристрасті: 20 серія дивитись онлайн
Серіали

Коханка у спадок: всі серії
Топ проєкти
Як ти Як ти Все буде добре Все буде добре Супермама Супермама Серіали Серіали Таємниці ДНК Таємниці ДНК Сліпа Сліпа Україна має талант Україна має талант Супербабуся Супербабуся Вікна-Новини Вікна-Новини Холостяк Холостяк
Дивіться також
Колір пристрасті: 20 серія дивитись онлайн
Серіали

Колір пристрасті: 20 серія дивитися онлайн – 23.06.2022

 Колір пристрасті: 20 серія дивитись онлайн
Серіали

Колір пристрасті: 19 серія дивитися онлайн – 22.06.2022

 Колір пристрасті: 20 серія дивитись онлайн
Серіали

Колір пристрасті: 18 серія дивитися онлайн – 21.06.2022

 Колір пристрасті: 20 серія дивитись онлайн
Серіали

Колір пристрасті: 17 серія дивитися онлайн – 20.06.2022
Серіали Колір пристрасті 2022 Колір пристрасті: 20 серія дивитися онлайн – 23.06.2022
Колір пристрасті | 23.06.2022 | 2022

У 20 серії серіалу Колір пристрасті Даша знову потрапила в лікарню, але цього разу все серйозно. Лікарям довелося зробити складну операцію, і вони досі не впевнені, що дівчина виживе. У Даші 70% поверхні тіла вражені опіками. Дівчата із загону збирають гроші на лікування подруги. Марта святкує: її план з усунення Даші вдався, а начальник колонії зробить все, щоб списати смерть дівчини на нещасний випадок.

Марта зарано радіє у 20 серії серіалу Колір пристрасті. Попри погані прогнози, лікарі готові боротися за життя дівчини до останнього. Андрій жахнувся, дізнавшись про те, що трапилося. Він так мріяв, що Даша вийде з в'язниці та для них почнеться нове життя. Невже цьому не судилося відбутися? Дивіться в серіалі Колір пристрасті 20 серія.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Колір пристрасті

Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 21 серія від 24.06.2022

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

Закрити