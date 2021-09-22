У 20 серії серіалу Колір пристрасті Даша знову потрапила в лікарню, але цього разу все серйозно. Лікарям довелося зробити складну операцію, і вони досі не впевнені, що дівчина виживе. У Даші 70% поверхні тіла вражені опіками. Дівчата із загону збирають гроші на лікування подруги. Марта святкує: її план з усунення Даші вдався, а начальник колонії зробить все, щоб списати смерть дівчини на нещасний випадок.

Марта зарано радіє у 20 серії серіалу Колір пристрасті. Попри погані прогнози, лікарі готові боротися за життя дівчини до останнього. Андрій жахнувся, дізнавшись про те, що трапилося. Він так мріяв, що Даша вийде з в’язниці та для них почнеться нове життя. Невже цьому не судилося відбутися? Дивіться в серіалі Колір пристрасті 20 серія.

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Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 21 серія від 22.09.2021