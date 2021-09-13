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Video: Колір пристрасті: 2 серія дивитися онлайн – 13.09.2021

Дивитись онлайн серіал Колір пристрасті - 2 серія. Багатосерійний фільм Колір пристрасті серія 2 вже на сайті
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У 2 серії серіалу Колір пристрасті Дашу звинувачують у вбивстві! Справжній винуватець злочину Стас звернувся за допомогою до батька. Той відразу ж придумав план, як відмазати сина від відповідальності. Він відправив Стаса на навчання в Лондон, а вину вирішив звалити на Дашу. У Даші немає алібі, адже її бачили біля убитого чоловіка з кров’ю на руках. Охоронець теж підтвердив, що дівчинка штрикнула далекобійника ножем.

Незважаючи на безвихідну ситуацію, Даша в 2 серії серіалу Колір пристрасті відмовляється підписувати щиросердне зізнання для того, щоб «скостити» термін. Вона знає, що невинна. Але чи зможе вона це довести без грошей і союзників? Дивіться в серіалі Колір пристрасті 2 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Колір пристрасті

Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 3 серія від 13.09.2021

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