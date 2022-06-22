Колір пристрасті: 19 серія дивитись онлайн

Колір пристрасті | 22.06.2022 | 2022

У 19 серії серіалу Колір пристрасті Даша готується до дня народження. Попри свій статус ув'язненої, вона хвилюється, як будь-яка закохана дівчинка її віку. Андрій повинен приїхати до неї на побачення. Відносини між Дашею і її адвокатом стали більш ніжними, ніж спочатку. Подруги навіть вирішили подарувати Даші помаду, щоб вона була готова до зустрічі.

Марта у 19 серії серіалу готова завдати удару. Вона спеціально поводилася максимально доброзичливо, щоб відвести від себе підозри. Тепер, коли Даша розслабилася, у неї з'явився шанс довести задумане до кінця. Чи вийде у Марти? Дивіться в серіалі Колір пристрасті 19 серія.

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Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 20 серія від 23.06.2022