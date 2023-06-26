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Video: Колір пристрасті: 18 серія дивитись онлайн

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У 18 серії серіалу Колір пристрасті Марта намагається підібратися до Даші ближче, щоб виконати доручення Софії. Поки що її план раз по раз провалюється, тому що їй постійно хтось заважає. Марта хоче завоювати довіру Даші і приспати її пильність. Вона ділиться своєю їжею і допомагає з роботою. Чи поведеться чи Даша на її обман? Дізнайтеся просто зараз.

Соня в 18 серії серіалу Колір пристрасті отримала повістку з прокуратури. Її викликали на очну ставку з Тосею. Софія в паніці – вона розуміє, що може потрапити в тюрму! І тоді їй не допоможе навіть тато-генерал. На що готова Соня заради того, щоб не потрапити до в’язниці? І чи допоможе їй Борисов? Дивіться в серіалі Колір пристрасті 18 серія онлайн.

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