У 17 серії серіалу Колір пристрасті Даша знову потрапила в лікарню – цього разу через виснаження. Дівчина втратила свідомість від голоду, тому що начальник колонії не дозволяв її годувати в ДІЗО. Андрій спробував домогтися для Даші пом’якшення покарання, але Валентин Валентинович не пішов на поступки.

Весь загін Даші в 17 серії серіалу Колір пристрасті влаштував страйк, щоб дівчині принесли їжу. Ось тоді-то у начальства виникли проблеми. Валентин Валентинович вирішив перевести Дашу в інший загін, де до неї не буде такого доброго ставлення. Тим часом Марта готує план помсти, і на цей раз у неї є союзник. Хто вирішив допомогти Марті позбутися суперниці? Дивіться в серіалі Колір пристрасті 17 серія.

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Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 18 серія від 21.09.2021