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Video: Колір пристрасті: 16 серія дивитися онлайн – 16.06.2022

Дивитись онлайн серіал Колір пристрасті - 16 серія. Багатосерійний фільм Колір пристрасті серія 16 вже на сайті
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У 16 серії серіалу Колір пристрасті Даші живеться несолодко. Начальник колонії на знак помсти за відмову Ольги Андріївни вирішив перетворити життя її учениці на кошмар. Даші подвоїли норму у швейному цеху, а потім взагалі відправили в ДІЗО. В ізоляторі дівчині не давали ні їжі, ні води. Невже Валентин Валентинович готовий заморити Дашу голодом з бажання помсти? Дізнайтеся прямо зараз!

Андрій в 16 серії серіалу Колір пристрасті нарешті просунувся у своєму розслідуванні. Коли Соня дізналася про це, вона зрозуміла, що її обман може розкритися. Вона готова на все, щоб не сісти до в’язниці. Жінка вирішила заручитися допомогою слідчого Борисова. Який план він придумав? Дізнайтеся в серіалі Колір пристрасті 16 серія.

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Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 17 серія від 21.09.2021

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