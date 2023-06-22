Колір пристрасті: 15 серія дивитись онлайн

Колір пристрасті | 22.06.2023 | 2023

У 15 серії серіалу Колір пристрасті дівчата готуються до дня народження улюбленої вчительки – Ольги Андріївни. Для Даші це особлива людина, адже жінка зробила все можливе для якнайшвидшого одужання юної художниці після травми.

Вихованки не єдині, хто в 15 серії серіалу Колір пристрасті хочуть влаштувати для Ольги Андріївни свято. Начальник колонії Валентин Валентинович давно закоханий в жінку, і він хоче завоювати її серце будь-якими способами – квітами, подарунками та особливим ставленням до Даші Гомонай. Незважаючи на всі старання Валентина Валентиновича, Ольга Андріївна не приймає його залицяння. Які наслідки їй загрожують? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Колір пристрасті 15 серія.

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Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 16 серія від 22.06.2023