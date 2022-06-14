Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Колір пристрасті: 14 серія дивитися онлайн – 14.06.2022

Дивитись онлайн серіал Колір пристрасті - 14 серія. Багатосерійний фільм Колір пристрасті серія 14 вже на сайті
Дивіться також
Колір пристрасті |Серія 13 |13.06.2022| 2022
Колір пристрасті: 13 серія дивитися онлайн – 13.06.2022...
Було у батька два сини |Серія 4 |11.06.2022| 2022
Було у батька два сини: 4 серія дивитися онлайн – 11.06.2022...
Було у батька два сини |Серія 3 |11.06.2022| 2022
Було у батька два сини: 3 серія дивитися онлайн – 11.06.2022...
Було у батька два сини |Серія 2 |11.06.2022| 2022
Було у батька два сини: 2 серія дивитися онлайн – 11.06.2022...
Було у батька два сини |Серія 1 |11.06.2022| 2022
Було у батька два сини: 1 серія дивитися онлайн – 11.06.2022...
Колір пристрасті |Серія 12 |09.06.2022| 2022
Колір пристрасті: 12 серія дивитися онлайн – 09.06.2022...
Колір пристрасті | 14.06.2022 | 2022

У 14 серії серіалу Колір пристрасті Даша остаточно завоювала повагу дівчаток в загоні. Начальник колонії доручив їй написати портрети кращих співробітників. Найбільше він хоче, щоб художниця намалювала Ольгу Андріївну, адже чоловік не байдужий до вчительки. Даша просить за свою роботу плату – подушки, додаткові банний день і вихідний для свого загону.

Андрій в 14 серії серіалу Колір пристрасті продовжує своє розслідування. Він дізнався, що руки Даші відновилися, і знову приїхав до неї в колонію. Цього разу дівчина помітила, що він більше не носить обручку. Вона погодилася, щоб Андрій став її адвокатом. Чи зможе він допомогти? Дивіться в серіалі Колір пристрасті 14 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Колір пристрасті

Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 15 серія від 15.06.2022

Thanks!

Our editors are notified.

Close