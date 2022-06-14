У 14 серії серіалу Колір пристрасті Даша остаточно завоювала повагу дівчаток в загоні. Начальник колонії доручив їй написати портрети кращих співробітників. Найбільше він хоче, щоб художниця намалювала Ольгу Андріївну, адже чоловік не байдужий до вчительки. Даша просить за свою роботу плату – подушки, додаткові банний день і вихідний для свого загону.

Андрій в 14 серії серіалу Колір пристрасті продовжує своє розслідування. Він дізнався, що руки Даші відновилися, і знову приїхав до неї в колонію. Цього разу дівчина помітила, що він більше не носить обручку. Вона погодилася, щоб Андрій став її адвокатом. Чи зможе він допомогти? Дивіться в серіалі Колір пристрасті 14 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Колір пристрасті

Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 15 серія від 15.06.2022