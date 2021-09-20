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Video: Колір пристрасті: 13 серія дивитися онлайн – 20.09.2021

Дивитись онлайн серіал Колір пристрасті - 13 серія. Багатосерійний фільм Колір пристрасті серія 13 вже на сайті
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У 13 серії серіалу Колір пристрасті життя Даші змінилося. Переламані руки для художниці – це все одно що обрізані крила для птаха. Ольга Андріївна дуже турбується про самопочуття дівчини. Вона навіть взяла відпустку для того, щоб допомогти Даші з відновленням. Попри свій стан Даша не втрачає оптимізму. Вона придумала спосіб, як продовжити малювати!

Андрій в 13 серії серіалу Колір пристрасті запропонував Даші стати її адвокатом. Дівчині не сподобалася ця ідея, але колишній слідчий бажає їй тільки кращого. Тим більше, що Соня так і не заспокоїлася. Тепер вона хоче помститися коханому за те, що він її кинув. Дивіться подробиці в 13 серії серіалу Колір пристрасті!

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