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Video: Колір пристрасті: 12 серія дивитись онлайн

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У 12 серії серіалу Колір пристрасті Дашу випустили з ізолятора і знову дозволили малювати на замовлення. Більш того – їй дозволили забирати 50% заробітку собі, а такого ще жодній із ув’язнених не дозволяли, навіть авторитету Марті! Дізнавшись про це, Марта відчула заздрість. Вона так довго «тримала» колонію, а тепер якась вискочка стала особливою всього лише за те, що вміє малювати! Марта задумала помститися художниці. Дізнайтеся, як саме, в серіалі Колір пристрасті 12 серія!

Андрій придумав план, як все ж таки вивести на чисту воду справжніх злочинців і домогтися визволення Даші. Його звільнили з поліції, тож тепер це завдання стало практично нездійсненним. Що придумав Андрій? Дивіться в серіалі Колір пристрасті 12 серія.

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