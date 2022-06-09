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Video: Колір пристрасті: 12 серія дивитися онлайн – 09.06.2022

Дивитись онлайн серіал Колір пристрасті - 12 серія. Багатосерійний фільм Колір пристрасті серія 12 вже на сайті
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У 12 серії серіалу Колір пристрасті Дашу випустили з ізолятора і знову дозволили малювати на замовлення. Більш того – їй дозволили забирати 50% заробітку собі, а такого ще жодній із ув’язнених не дозволяли, навіть авторитету Марті! Дізнавшись про це, Марта відчула заздрість. Вона так довго «тримала» колонію, а тепер якась вискочка стала особливою всього лише за те, що вміє малювати! Марта задумала помститися художниці. Дізнайтеся, як саме, в серіалі Колір пристрасті 12 серія!

Андрій придумав план, як все ж таки вивести на чисту воду справжніх злочинців і домогтися визволення Даші. Його звільнили з поліції, тож тепер це завдання стало практично нездійсненним. Що придумав Андрій? Дивіться в серіалі Колір пристрасті 12 серія.

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