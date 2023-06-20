Колір пристрасті: 11 серія дивитись онлайн

Колір пристрасті | 20.06.2023 | 2023

У 11 серії серіалу Колір пристрасті Даша стала важливою людиною на зоні. Тепер дівчатка шикуються до неї в чергу, щоб Гомонай намалювала їхні портрети. Начальник колонії теж помітив талановиту ув’язнену і запропонував їй зайнятися суспільно-корисними роботами. Для цього Дашу навіть можуть звільнити від роботи в швейному цеху.

Поки дівчина малює портрети, Андрій намагається домогтися перегляду її справи. У 11 серії серіалу Колір пристрасті він зміг отримати свідчення Тосі, колишньої дівчини Стаса. Андрій отримав і докази того, що Соня весь цей час намагалася позбутися Даші. Але як це довести, якщо батько Софії – генерал? Дивіться в серіал Колір пристрасті 11 серія.

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Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 12 серія від 20.06.2023