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Video: Колір пристрасті: 10 серія дивитися онлайн – 16.09.2021

Дивитись онлайн серіал Колір пристрасті - 10 серія. Багатосерійний фільм Колір пристрасті серія 10 вже на сайті
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У 10 серії серіалу Колір пристрасті життя Даші в колонії трохи змінилося. Тепер навіть Марта намагається знайти з нею спільну мову. Даша добре вчиться та навіть знову почала малювати. Несподівано вона дізнається сумні новини – її мама померла! Дядько Міша вмовляє начальника колонії, щоб Дашу випустили на похорон. Там вона зустрічає Андрія, який знову обіцяє знайти справжнього злочинця, але Даша більше не вірить слідчому.

Андрій у 10 серії серіалу Колір пристрасті намагається знову відкрити справу Даші. Прокурор не бачить причин відправляти справу на додаткове розслідування, адже Даша визнала свою провину. Чи зможе Андрій домогтися справедливості для дівчини? Дивіться в серіалі Колір пристрасті 10 серія від 16.09.2021.

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