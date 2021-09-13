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Video: Колір пристрасті: 1 серія дивитися онлайн – 13.09.2021

Дивитись онлайн серіал Колір пристрасті - 1 серія. Багатосерійний фільм Колір пристрасті серія 1 вже на сайті
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В 1 серії серіалу Колір пристрасті головна героїня народилася в дощову ніч далеко від дому. Її мати почала народжувати просто в дорозі. Батько Даші Діма і його друг Женя напросилися до хати до незнайомих людей і попросили допомогти. Пологи пройшли швидко. Діма і його помічник Роман повезли дівчинку в лікарню, щоб вона отримала повноцінний медичний огляд. Дорога була важка, і автомобіль Діми ледь не з’їхав з обриву. Чоловік не вижив, а Роман подзвонив Жені.

Євген давно мріяв про посаду Діми, в 1 серії серіалу Колір пристрасті він отримав свій шанс. Більш того, він давно був закоханий в дружину друга! Він вирішив позбутися дитини, щоб дочка не нагадувала матері про покійного чоловіка. Дівчинці вдалося вижити. Її знайшла прибиральниця, назвала Дашею і оформила як свою дочку. Що стало з дівчинкою, коли вона виросла? Пригоди Даші тільки починаються – дивіться Колір пристрасті 1 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Колір пристрасті

Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 2 серія від 13.09.2021

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