Колір помсти: 9 серія дивитись онлайн

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Video: Колір помсти: 9 серія дивитися онлайн – 14.07.2022

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У серіалі Колір помсти 9 серія Маша відновлюється в лікарні після інциденту з Рябою. Адміністрація колонії висунула офіційну версію, нібито ув’язена Марія Матвієнко самостійно пробралася в душ в недозволений час, послизнулася і отримала травми.

Маша намагається не втрачати оптимізму. Вона просить, щоб їй дозволили користуватися олівцями, що не дозволено ув’язненим. Так само, як і Даша, її мати знаходить розраду в творчості.

Софія в 9 серії серіалу Колір помсти все ще не знає, як знайти свого найлютішого ворога – Дашу Гомонай. Але у неї з’явилися припущення щодо спорідненості між Дашею і Марією Матвієнко. Вона просить Микиту, щоб той потайки провів експертизу. Але для цього Горбач потрібно, щоб хтось дістав їй генетичний матеріал Маші… Що вона придумає? Дивіться в серіалі Колір помсти 9 серія.

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