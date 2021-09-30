У серіалі Колір помсти 7 серія ви дізнаєтеся більше про Юлію, помічницю Євгенія. Чоловік врятував її, коли та була ще маленькою дівчинкою. Він привіз Юлю в притулок Марії. Дівчинка так прив’язалася до Євгена, що стала називати його татом. Маша навіть думала удочерити вихованку, але Євген був проти. Що загрожувало маленькій Юлії? І як вона дізналася про те, що Євген живий? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Колір помсти 7 серія.

Маші стало трохи легше в тюрмі. Хабар від Євгена допоміг – тепер у неї посилене харчування, новий матрац і інші привілеї. А як до неї ставляться інші в’язні? Що змінилося після нічної бійки? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Колір помсти 7 серія.

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Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 8 серія від 30.09.2021