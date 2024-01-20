Колір помсти: 6 серія дивитись онлайн

Колір помсти | 20.01.2024 | 2024

У серіалі Колір помсти 6 серія Марія повернулася в загін Марти. Вона твердо вирішила постояти за себе будь-що-будь. Вночі сусідки по камері знову вирішать застати Машу зненацька, але цього разу вона буде напоготові. Чим закінчиться сутичка? Дізнайтеся просто зараз!

Софія в 6 серії серіалу Колір помсти продовжує йти по сліду Даші Гомонай. Вона заручилася допомогою Борисова, щоб влаштувати обшук в дитячому будинку. А ще Горбач вирішила поговорити з лікарем, який лікував опіки Даші. Софія підбирається все ближче до своєї мети. Вона навіть вмовила Потапенка співпрацювати, адже той сподівається, що його кохана якимось дивом вижила.

Що буде робити Даша, щоб її не знайшли? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Колір помсти 6 серія онлайн.

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Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 7 серія від 20.01.2024