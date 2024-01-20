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Video: Колір помсти: 5 серія дивитись онлайн

Дивитись онлайн серіал Колір помсти - 5 серія. Багатосерійний фільм Колір помсти (Колір пристрасті 2 сезон) серія 5 вже на сайті
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У серіалі Колір помсти 5 серія Машу замкнули в одиночній камері. Їй важко усвідомити, що весь цей кошмар відбувається з нею. Нічний напад, несправедливе покарання… В камері брудно, а у Маші болить спина. Лежати на нарах днем ​​не дозволяють. Від розпачу Машу рятують тільки спогади про вихованців дитячого будинку і розповіді про Дашу Гомонай, яка змогла вижити і навіть займатися творчістю в таких умовах.

Сама Даша в 5 серії Колір помсти під загрозою викриття. Андрій прийшов до неї з розпитуваннями. Він хоче дізнатися, чи знає вона щось про Дашу Гомонай, але дівчина не може зізнатися, що це вона і є. Їй доведеться вжити додаткових заходів, щоб приховати свою особистість. Які? Дізнайтеся в серіалі Колір помсти 5 серія.

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Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 6 серія від 20.01.2024

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