Колір помсти: 4 серія дивитись онлайн

Колір помсти | 20.01.2024 | 2024

У серіалі Колір помсти 4 серія Марія Матвієнко познайомиться з життям у колонії. Даша намагалася підготувати її до майбутнього пекла, проте це виявилося неможливим. Маша намагалася слідувати інструкціям Наді-Даші, однак реальність ще більш жорстока, ніж розповіді. Чутки в колонії поширюються швидко, так що про гроші Маші тут же почули.

Марія в 4 серії мелодрами Колір помсти потрапила в той же загін, де була Даша. Той самий, де всім заправляє Марта. Ласкавая поклала око на красиву нову, але Марія до всіх пропозицій злочинниці поставилася холодно. Яке покарання на неї чекало? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Колір помсти 4 серія.

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Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 5 серія від 20.01.2024