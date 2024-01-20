Колір помсти: 3 серія дивитись онлайн

Колір помсти | 20.01.2024 | 2024

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Справа Марії Матвієнко стає більш заплутаною. На її ноутбуку виявили свіжі відбитки пальців загиблої Даші Гомонай. Борисов вирішив подражнити Софію і розповісти їй про це. В Горбач спалахнула стара ненависть. Вона зрозуміла: її старий найлютіший ворог, можливо, все ще живий і перебуває на волі! Софія починає пошуки Даші Гомонай, і вона не зупиниться ні перед чим.

Даша в 3 серії серіалу Колір помсти зіткнулася з несподіваною проблемою – одна з колишніх сусідок по камері прийшла в дитбудинок і попросила, щоб їй віддали дочку. Даша пам’ятає, що у тієї була проблема з наркотиками, тому вона відмовила жінці. Тоді колишня ув’язнена спробувала вкрасти свою дитину! Чи вдалося їй? Дізнайтеся в серіалі Колір помсти 3 серія.

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Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 4 серія від 20.01.2024