Колір помсти: 3 серія дивитись онлайн

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Video: Колір помсти: 3 серія дивитися онлайн – 05.07.2022

Дивитись онлайн серіал Колір помсти - 3 серія. Багатосерійний фільм Колір помсти (Колір пристрасті 2 сезон) серія 3 вже на сайті
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Колір помсти | 05.07.2022 | 2022

Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Колір помсти 3 серія на офіційному сайті СТБ!

Справа Марії Матвієнко стає більш заплутаною. На її ноутбуку виявили свіжі відбитки пальців загиблої Даші Гомонай. Борисов вирішив подражнити Софію і розповісти їй про це. В Горбач спалахнула стара ненависть. Вона зрозуміла: її старий найлютіший ворог, можливо, все ще живий і перебуває на волі! Софія починає пошуки Даші Гомонай, і вона не зупиниться ні перед чим.

Даша в 3 серії серіалу Колір помсти зіткнулася з несподіваною проблемою – одна з колишніх сусідок по камері прийшла в дитбудинок і попросила, щоб їй віддали дочку. Даша пам’ятає, що у тієї була проблема з наркотиками, тому вона відмовила жінці. Тоді колишня ув’язнена спробувала вкрасти свою дитину! Чи вдалося їй? Дізнайтеся в серіалі Колір помсти 3 серія.

Дивитися онлайн усі серії серіалу Колір помсти

Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 4 серія від 28.09.2021

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