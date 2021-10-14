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Video: Колір помсти: 23 серія дивитися онлайн – 14.10.2021

Дивитись онлайн серіал Колір помсти - 23 серія. Багатосерійний фільм Колір помсти (Колір пристрасті 2 сезон) серія 23 вже на сайті
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У серіалі Колір помсти 23 серія від 14.10.2021 Машу доведеться рятувати! Борисов і Софія викрадуть жінку і зроблять так, що це буде виглядати, як втеча. Тепер Марія Матвієнко в розшуку, а Софія готова висувати свої вимоги. Вона впевнена: тепер Даша Гомонай від неї нікуди не втече!

Софія хоче раз і назавжди поквитатися з Дашею в 23 серії Колір помсти. Батько Софії помер, і тепер вона ще більше сповнилася ненависті до Гомонай, яку звинувачує у всіх своїх бідах. Тепер, коли у неї в заручниках Маша, Софія змусить Дашу вийти з тіні і розкрити свою особистість. Чого домагається Горбач? І що вона зробить, коли дізнається, що Даша весь цей час ховалася під її носом? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Колір помсти 23 серія від 14.10.2021!

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Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 24 серія від 14.10.2021

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