Дивіться онлайн серіал Колір помсти 22 серія! Тепер Андрій і Даша знову разом, однак їм ніколи розслаблятися і радіти своєму возз’єднанню. Маша все ще в небезпеці. Вони з тривогою стежать за новинами про те, що відбувається в жіночій колонії.

Софія Горбач в 22 серії серіалу Колір помсти оголосила карантин. Нібито через серйозну інфекцію на територію колонії може заходити тільки медичний персонал. Навіть адвокати не можуть спілкуватися зі своїми підзахисними. Саме цього і домагається Софія – ізолювати Машу і змусити її близьких думати, що вона в серйозній небезпеці.

Однак Даша і Євген не єдині, кого турбує доля Маші. Марту теж хвилює, що відбувається з її подругою. Але як дістатися до Маші, якщо вона в ізоляторі? Дізнайтеся просто зараз, що вона зробить заради того, щоб допомогти подрузі! Дивіться в серіалі Колір помсти 22 серія від 13.10.2021!

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