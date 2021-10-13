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Video: Колір помсти: 21 серія дивитися онлайн – 13.10.2021

Дивитись онлайн серіал Колір помсти - 21 серія. Багатосерійний фільм Колір помсти (Колір пристрасті 2 сезон) серія 21 вже на сайті
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У серіалі Колір помсти 21 серії від 13.10.2021 Андрій остаточно упевниться в тому, що Надя – це і є шпигун Софії Горбач. Потапенко давно знає Михайла Михайловича і довіряє йому, тому приходить до висновку, що молода дружина обдурила Хромаєва. Він вирішує серйозно поговорити з Михайлом і розпитати його про дружину. Хромаєв зрозуміє, що настав час розповісти Андрію всю правду. Дізнайтеся, як пройде ця розмова в 21 серії серіалу Колір помсти.

Борисова не цікавили пошуки Даші Гомонай доти, поки він не дізнався, що Євген живий. Тепер він розуміє, що Маша – це слабке місце її колишнього чоловіка. Борисов пропонує Софії план, який дозволить виманити одночасно і Дашу, і Євгенія. Яка небезпека чекає на Марію Матвієнко тепер? Дивіться в серіалі Колір помсти 21 серія від 13.10.2021!

Дивитися онлайн усі серії серіалу Колір помсти

Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 22 серія від 13.10.2021

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