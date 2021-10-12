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Video: Колір помсти: 20 серія дивитися онлайн – 12.10.2021

Дивитись онлайн серіал Колір помсти - 20 серія. Багатосерійний фільм Колір помсти (Колір пристрасті 2 сезон) серія 20 вже на сайті
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У серіалі Колір помсти 20 серія Андрій починає підозрювати Надю-Дашу в змові з Софією. В ході розслідування адвокат дізнався, що відбитків Наді не було в дитячому будинку. Перед приходом слідчих вона влаштувала генеральне прибирання, а потім пішла у відпустку. Невже Надії Хромаєвій є що приховувати? Андрій стає холодним і відстороненим з Дашею, але вона не може зрозуміти чому.

Ряба в 20 серії серіалу Колір помсти розуміє, що в колонії всі від неї відвернулися. Незважаючи на те, що її призначили головною, ніхто не сприймає її як авторитет. Всі продовжують спілкуватися з Мартою, незважаючи на те, що при ній були жорсткі порядки. Усередині Ряби починає закипати злість. Вона влаштовує бійку з Машею і Мартою. До яких наслідків це призведе? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Колір помсти 20 серія від 12.10.2021.

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