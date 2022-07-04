Колір помсти: 2 серія дивитись онлайн

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Video: Колір помсти: 2 серія дивитися онлайн – 04.07.2022

Дивитись онлайн серіал Колір помсти - 2 серія. Багатосерійний фільм Колір помсти (Колір пристрасті 2 сезон) серія 2 вже на сайті
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Колір помсти | 04.07.2022 | 2022

У 2 серії гостросюжетного серіалу Колір помсти клопотання адвоката Марії Матвієнко відхилили, і вона опинилася за гратами.

Тепер їй доведеться звикати до тюремних порядків. Не можна плакати і показувати слабину. Не можна показувати, що тобі складно і противно. Доведеться звикнути до смороду і жорстокості. Сусідки по камері Марії у 2 серії Колір помсти відразу ж зрозуміли, що статусом нової сусідки можна скористатися. У жінки є гроші, значить, їй будуть надсилати передачі з волі.

Поки жінка намагається прийняти те, що трапилося, близькі на волі шукають спосіб їй допомогти. Це не тільки Андрій Потапенко і Даша. На полі з’явився ще один гравець – чоловік Марії Євген, якого вона вважає загиблим. Дізнавшись про те, що трапилося, він вирішив втрутитися. На що він готовий заради дружини? Дивіться в серіалі Колір помсти 2 серія онлайн.

Дивитися онлайн усі серії серіалу Колір помсти

Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 3 серія від 28.09.2021

 

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