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Video: Колір помсти: 19 серія дивитися онлайн – 12.10.2021

Дивитись онлайн серіал Колір помсти - 19 серія. Багатосерійний фільм Колір помсти (Колір пристрасті 2 сезон) серія 19 вже на сайті
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У серіалі Колір помсти 19 серія від 12.10.2021 у Борисова почнуться проблеми. З ним ніхто не хоче працювати, тому що в гру вплутався пан Крол. Софія в цей час продовжує ганятися за Дашею Гомонай. Вона не їсть і не спить, а стежить за Марією Матвієнко за допомогою прихованих камер. Однак Маша поводиться як зазвичай, і ніщо не вказує на те, що вона продовжує спілкуватися з дочкою.

Андрій і Даша-Надя в 19 серії серіалу Колір помсти намагаються зрозуміти, хто розповідає Софії про все, що відбувається в дитячому будинку. Під підозрою абсолютно всі. Андрій боїться, що таким чином Софія зможе дізнатися щось про Дашу.

Поступово Андрій починає відчувати теплі почуття до Надії Хромаєвої. Даші-Наді радісно знову зблизитися з коханою людиною. І вона навіть сподівається, що коли-небудь зможе розповісти Андрію правду. Яка подія зруйнує цю ілюзію ідилії? Дивіться в серіалі Колір помсти 19 серія від 12.10.2021.

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Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 20 серія від 12.10.2021

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