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Video: Колір помсти: 17 серія дивитися онлайн – 11.10.2021

Дивитись онлайн серіал Колір помсти - 17 серія. Багатосерійний фільм Колір помсти (Колір пристрасті 2 сезон) серія 17 вже на сайті
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У серіалі Колір помсти 17 серія від 11.10.2021 Софія Горбач почне наводити власні порядки в колонії. Всі поліпшення, які планував Парканов, Софія оголосить дурною витівкою. За її вказівкою по всій колонії встановлять приховані камери, які дозволять Горбач день і ніч спостерігати за ув'язненими. Її головна мета – дізнатися, чи зустрічається Маша зі своєю дочкою Дашею Гомонай. Заради цього Софія навіть дозволить Марії необмежені дзвінки і побачення.

Марта у 17 серії Колір помсти втратить свій статус «бариги». Софія поставиться максимально жорстоко до жінки, яка не змогла вбити Дашу Гомонай. Кого вона наділить привілеями Марти замість неї? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Колір помсти 17 серія.

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