Колір помсти: 15 серія дивитись онлайн

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Video: Колір помсти: 15 серія дивитися онлайн – 26.07.2022

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Колір помсти | 26.07.2022 | 2022

У серіалі Колір помсти 15 серія Софія не спить ночами, думаючи, як вийти на слід Даші Гомонай. Поки що всі спроби Горбач закінчуються нічим. Цього разу у неї виникне нова ідея – потрібно поставити прослушку на телефон Марії Матвієнко, яка напевно спілкується з дочкою! Заради цього Софія навіть просить Борисова підключити знайомих із СБУ. Чи погодиться він на такий крок? Дивіться в серіалі Колір помсти 15 серія.

Вона не знає, що її батько потайки проводить власне розслідування. Горбач сказав, що забув усе, що відбувалося до лікарні, однак насправді він все пам’ятає і точно знає, що його дочка зробила страшний злочин. Які нові докази він знайде? Дивіться в серіалі Колір помсти 15 серія.

Дивитися онлайн усі серії серіалу Колір помсти

Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 16 серія від 07.10.2021

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