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Video: Колір помсти: 15 серія дивитися онлайн – 07.10.2021

Дивитись онлайн серіал Колір помсти - 15 серія. Багатосерійний фільм Колір помсти (Колір пристрасті 2 сезон) серія 15 вже на сайті
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У серіалі Колір помсти 15 серія Софія не спить ночами, думаючи, як вийти на слід Даші Гомонай. Поки що всі спроби Горбач закінчуються нічим. Цього разу у неї виникне нова ідея – потрібно поставити прослушку на телефон Марії Матвієнко, яка напевно спілкується з дочкою! Заради цього Софія навіть просить Борисова підключити знайомих із СБУ. Чи погодиться він на такий крок? Дивіться в серіалі Колір помсти 15 серія.

Вона не знає, що її батько потайки проводить власне розслідування. Горбач сказав, що забув усе, що відбувалося до лікарні, однак насправді він все пам'ятає і точно знає, що його дочка зробила страшний злочин. Які нові докази він знайде? Дивіться в серіалі Колір помсти 15 серія.

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Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 16 серія від 07.10.2021

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