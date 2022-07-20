Колір помсти: 12 серія дивитись онлайн

Колір помсти | 20.07.2022 | 2022

У серіалі Колір помсти 12 серія поліції вдасться затримати Ігоря Казакова. Він – єдиний свідок, який може підтвердити, що син Марії був в небезпеці і їй довелося піти на вбивство, щоб врятувати хлопчика. Однак чи так просто буде домогтися від Ігоря визнання? Що він скаже, коли зустрінеться з Колею обличчям до обличчя? Дізнайтеся просто зараз!

У колонії в 12 серії Колір помсти всі активно готуються до Дня відкритих дверей. Після інциденту з Матвієнко адміністрації потрібно показати, що їхня колонія як і раніше залишається зразково-показовою. Для цього начальнику знадобиться допомога Маші. Чи погодиться вона допомагати? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Колір помсти 12 серія.

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Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 13 серія від 21.07.2022