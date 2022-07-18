Колір помсти: 10 серія дивитись онлайн

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Video: Колір помсти: 10 серія дивитися онлайн – 18.07.2022

Дивитись онлайн серіал Колір помсти - 10 серія. Багатосерійний фільм Колір помсти (Колір пристрасті 2 сезон) серія 10 вже на сайті
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У серіалі Колір помсти 10 серія Малява за вказівкою Софії Горбач знайшла старі речі Марії, серед яких був і гребінець. Для Соні це джекпот, адже за генетичним матеріалом у волоссі можна визначити, чи родичі Маша і Даша.

Після того, що сталося з Марією, Євген остаточно зміцнився на думці, що коханій жінці потрібно організувати втечу. Юля в 10 серії серіалу Колір помсти за його проханням дізнається все про розпорядок в колонії, щоб витягнути Машу з ув’язнення.

Андрій Потапенко не втрачає надії знайти Дашу. Він звертається за допомогою до єдиної людині, яка може знати таємницю її місцезнаходження, – Михайла Хромаєва. Чи вдасться йому дізнатися щось про Дашу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Колір помсти 10 серія онлайн.

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