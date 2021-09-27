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Video: Колір помсти: 1 серія дивитися онлайн – 27.09.2021

Дивитись онлайн серіал Колір помсти - 1 серія. Багатосерійний фільм Колір помсти (Колір пристрасті 2 сезон) серія 1 вже на сайті
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У серіалі Колір помсти 1 серія триває історія Даші Гомонай і її матері Марії Матвієнко ! Тепер вже Маші загрожує позбавлення волі. Невже сімейна драма повториться?

Марію заарештували за звинуваченням у вбивстві контрабандиста Мілоша Князовицького. Маша знає, що вона не винна. Її хвилює тільки одне: що буде з її дитячим будинком? Борисов в 1 серії серіалу Колір помсти тисне на жінку, щоб та пішла на його умови і допомогла з контрабандою наркотиків.

Тим часом Даша продовжує переховуватися на свободі під ім’ям Наді. Зараз її головне завдання – вберегти дитячий будинок від розформування, адже скандал з Марією сильно вдарив по репутації установи. Чи зможе Даша врятувати найдорожче в житті Марії? Дивіться в серіалі Колір помсти 1 серія.

Дивитися онлайн усі серії серіалу Колір помсти

Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 2 серія від 27.09.2021

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