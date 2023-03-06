Серіал Справедливість: скільки серій нового серіалу від СТБ

«Справедливість»: кількість серій та графік виходу на СТБ

Відбулася прем’єра мелодрами «Справедливість» на СТБ. З понеділка по четвер о 20:00 дивіться нові серії історії про те, як через сліпу і деспотичну батьківську любов руйнується доля дорослої доньки. Скільки всього серій у серіалі «Справедливість» та їх графік виходу — читайте в матеріалі STB.UA.

«Справедливість»: кількість серій

Драматичний серіал «Справедливість» налічує 24 серії, прем’єру яких дивіться з понеділка по четвер на телеканалі СТБ. Події відбуваються в чотирьох різних часових рамках: 2003, 2006, 2018 та 2021 рік. Акторка Анна Сагайдачна грає головну роль Надії Матвієнко. За сюжетом вона виборює право на кохання і щастя! Все змінюється, коли в її життя вриваються справжні почуття. Проте тепер їй знадобляться роки терпіння та завзятої боротьби, щоб знову здобути любов свого істинного обранця і возз’єднати сім’ю. Та чи можливо це? Невже на шляху до щастя стоїть лиходій, якого варто впустити в своє життя?

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«Справедливість»: графік виходу серій

27 лютого — 1, 2 серії о 20:00;

28 лютого — 3, 4 серії о 20:00;

1 березня — 5, 6 серії о 20:00;

2 березня — 7, 8 серії о 20:00;

5 березня — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 серії (повтор) о 07:30;

6 березня — 9, 10 серії о 20:00;

7 березня — 11, 12 серії о 20:00;

8 березня — 13, 14 серії о 20:00;

9 березня — 15, 16 серії о 20:00;

12 березня — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 та 16 серії (повтор) о 08:00;

13 березня — 17, 18 серії о 20:00;

14 березня — 19, 20 серії о 20:00;

15 березня — 21, 22 серіїо 20:00;

16 березня — 23, 24 серії о 20:00.

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