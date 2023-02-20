Кохання і сила: серіал «Справедливість» скоро на СТБ

27 лютого на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра мелодрами «Справедливість» виробництва Artforms production. Це історія про те, як через сліпу і деспотичну батьківську любов руйнується доля дорослої доньки. Вона втратила можливість кохати, виховувати власних дітей і бути щасливою. Більше про прийдешню прем’єру — читайте в матеріалі STB.UA.

За сюжетом 18-річна Надя Матвієнко все життя перебувала під гіперопікою впливових батьків. Її долю вирішував батько. І навіть обрав для неї нареченого. Вона навчається в музучилищі за класом фортепіано. Згодом таки збирається заміж за знатного чоловіка з гідної родини. Серце Надії ще спить: у неї ніколи не було того, що в книгах і кіно називають коханням. А от слово тата — закон. Вона звикла у всьому слухатися, тому до залицянь завидного нареченого ставиться прихильно. Але все змінюється, коли в її життя вриваються справжні почуття.

Тепер їй знадобляться роки терпіння та завзятої боротьби, щоб знову здобути любов свого істинного обранця і возз’єднати сім’ю. Та чи можливо це? Невже на шляху до щастя стоїть лиходій, якого варто впустити в своє життя?

Події серіалу «Справедливість» відбуваються в чотирьох різних часових рамках: 2003, 2006, 2018 та 2021 рік.

Головні ролі у мелодрамі виконають улюблені актори: Анна Сагайдачна, Валентин Томусяк, Таїсія Щурук, Артем Позняк, Катерина Качан, Анна Сердюк та ін.

Video: Серіал «Справедливість» скоро на СТБ Коли вийде серіал Справедливість на СТБ із Анною Сагайдачною? Про що серіал Справедливість? Дивитись серії серіалу Справедливість на СТБ

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