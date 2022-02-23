23 лютого о 20:15 на СТБ виходять 5 і 6 серії драматичного серіалу «Наперекір долі» виробництва «Київтелефільм». У фільмі головна героїня за короткий час втрачає матір і починає підозрювати батька у злочинах. Дівчина намагається знайти, де її справжня сім’я та щастя. Що покажуть у серіалі ― читайте в матеріалі.

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Життя майбутньої слідчої Рити летить шкереберть, коли за короткий час вона дізнається, що мати загинула і що вона могла зраджувати батьку, а також, що в нього можуть бути таємниці від доньки. Драматичний серіал «Наперекір долі» покаже, чи зможуть знайти своє щастя люди, яких дурили все життя і змушували робити хибні вчинки.

У головних ролях: Альона Коломіна, Олександр Константинов, Олександр Наумов, Кирило Кузнецов, Олена Яковлєва, Софія Ардова.

Режисер-постановник ― Юрій Осипов, оператор-постановник ― Андрій Шкір.

«Наперекір долі»: що покажуть у 5 і 6 серії від 23.02.2022:

Розкриваються корупційні схеми в поліції ― Відновський тисне на начальника управління, щоб убивство сина «пришили» його другові, який на записі з камери до цього «зацідив» Олегу.

Рита проводить власне розслідування, проте в результаті тільки стикається з підлістю та підступом Артема.

Світлана змовляється з іншою противницею Рити й хоче облити дівчину кислотою, проте Артем дізнається правду. Що він зробить із колишньою?

Рита жаліє Світлану й забирає додому ― вони з її батьком дбають одне про одного. Дівчина отримує неочікувану підтримку від людини, яка добре знала її маму, проте наздоганяють і проблеми ― колись побиті через неї хлопці змовляються проти Рити. Її хочуть побити так само, як колись побили Толика й Микиту.

Артем заходить у глухий кут у встановленні особистостей стрільців, які напали на нього й Риту.

А Світлана бачить, що в Рити налагоджуються стосунки з Артемом, і задумує нову помсту.

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Дивіться новий серіал «Наперекір долі» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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