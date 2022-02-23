З понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ виходить новий драматичний серіал «Наперекір долі» від «Київтелефільм». Донька слідчого після тяжкої трагедії починає розслідувати, чому загинула її мама і хто покалічив батька. Який сюжет серій серіалу «Наперекір долі» ― читайте в матеріалі.

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Мама Рити ― бухгалтерка, а батько ― закоханий у неї слідчий поліції. Батьки любили одне одного і доньку, однак вона стала свідком їхньої сварки. Після цього маму Рити знаходять мертвою, і ширяться чутки про коханця. Батько ж, травмований таким поворотом подій, лякає дівчину своєю поведінкою. А чи чисті помисли в її нового знайомого, який неочікувано закохується в неї?

Які таємниці доведеться розплутати Риті? Хто ж насправді її друг та сім’я, а хто ― вовк в овечій шкурі?

«Наперекір долі» ― сюжет та опис усіх серій

Серія 1

Рита ― студентка, яка збирається стати слідчою. В один вечір вона дізнається про смерть матері Аріші, а батько Микола починає дивно себе поводити. Слідчий у справі розповідає Риті, що її матір знайшли з чоловіком ― можливо, коханцем. Сам слідчий Артем закохується в Риту і починає планувати, як вразити її. Ритин батько напивається та ображає доньку, а коли вона йде у справах, кидається на пошуки. Проте, виявляється, дівчину викрали…

Серія 2

Викрадачі тримають Риту під дулом пістолета, а батько з Артемом їздять по старих ворогах сім’ї в її пошуках. У цей час із в’язниці звільняється давній ворог Миколи ― в юності вони обидва були закохані в Арішу. Виявляється, у них є сумніви щодо того, хто є біологічним батьком її доньки. Артем у серйозних стосунках, проте заради Рити виганяє свою дівчину. Та обіцяє помститися конкурентці. Ще Риті та її батькові хочуть помститися більш серйозні люди ― Микола помічає незнайомців і кидається за донькою. Під час перестрілки Рита й Артем уціліли, проте батько зазнав тяжкого поранення…

Серія 3

Рита отримує диплом і влаштовується на роботу у відділок, де працюють батько й Артем. Проте, приїхавши до лікарні, дізнається, що рана в батька більш серйозна, ніж вона думала ― він не може ходити. Микола зустрічається зі своїм давнім ворогом і просить у нього отрути ― він не хоче жити так і обтяжувати доньку.

Тим часом Рита у першій же справі наживає собі смертельних ворогів. Погіршує ситуацію те, що Артемова колишня об’єднується з іншими її ворогами.

Подруга Рити Олена намагається крутити шури-мури з мажором Олегом, проте бачить безперспективність цього. Тим часом батько Олега, нечесний бізнесмен Відновський, планує передати йому бізнес.

Серія 4

Відновський-старший просить Артема наглянути за Олегом. Той же у клубі свариться зі своїм другом і б’ється, а після цього зникає…

Відновський починає шантажувати поліцейський відділок, де працюють Рита й Артем, і вимагає посадити Гліба, який вдарив Олега. Розслідування доручають Риті, проте вона працює чесно, що викликає загальне невдоволення.

Артем звертається по допомогу до батьків Рити ― йому потрібні і поліцейські, і кримінальні джерела.

Рита знайомиться з матір’ю Олега, і та наполягає, щоб справу залишили дівчині. Схоже, що Артем виходить на замовника нападу на нього й Риту.

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Дивіться прем’єру серіалу «Наперекір долі» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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