22 лютого о 20:15 на СТБ виходять 3 і 4 серії драматичного серіалу «Наперекір долі» виробництва «Київтелефільм». У фільмі головна героїня за короткий час втрачає матір і починає підозрювати батька у злочинах. Дівчина намагається знайти, де її справжня сім’я та щастя. Що покажуть у серіалі ― читайте в матеріалі.

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Життя майбутньої слідчої Рити летить шкереберть, коли за короткий час вона дізнається, що мати загинула і що вона могла зраджувати батьку, а також, що в нього можуть бути таємниці від доньки. Драматичний серіал «Наперекір долі» покаже, чи зможуть знайти своє щастя люди, яких дурили все життя і змушували робити хибні вчинки.

У головних ролях: Альона Коломіна, Олександр Константинов, Олександр Наумов, Кирило Кузнецов, Олена Яковлєва, Софія Ардова.

Режисер-постановник ― Юрій Осипов, оператор-постановник ― Андрій Шкір.

«Наперекір долі»: що покажуть у 3 і 4 серії від 22.02.2022:

Батько Рити прикрив її та Артема від кулі злочинця, проте отримав серйозне поранення. Його прооперували. Та коли Рита приходить його забирати, тато розповідає, що став інвалідом.

Крім того Рита дізнається, що на свободу вийшов давній недруг батька, який ще в їхній юності вирішив стати злочинцем. Мама Рити була з обома чоловіками, і дівчині натякають, що вони самі не знають, хто з них її батько.

Рита починає працювати слідчою, проте на першій же справі наживає ворогів. Що буде, якщо вони об’єднаються з колишньою Артема, яка хоче поквитатися?

У перший день Рита отримує важку справу: зник Олег Відновський ― син бізнесмена, на якого працює Артем. Усе лише ускладнюється, коли пропадає і мати Олега. Що трапилося з хлопцем, і чи живий він?

Які факти дізнається Рита від початку розслідування? Олег побився перед зникненням, а що зафіксувала відеокамера?

Тим часом батько Рити просить у свого давнього недруга про останню послугу…

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Дивіться новий серіал «Наперекір долі» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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