21 лютого о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра драматичного серіалу «Наперекір долі» виробництва «Київтелефільм». У фільмі головна героїня у короткий строк втрачає матір та починає підозрювати батька у злочинах. Героїня намагається знайти, де її справжня сім’я та щастя. Що покажуть у серіалі ― читайте в матеріалі.

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Життя майбутньої слідчої Рити летить шкереберть, коли за короткий час вона дізнається, що мати загинула, і що вона могла зраджувати батьку, а також, що у нього можуть бути таємниці від дівчини. Драматичний серіал «Наперекір долі» покаже, чи зможуть знайти своє щастя люди, яких дурили все життя і змушували робити хибні вчинки.

У головних ролях: Альона Коломіна, Олександр Константинов, Олександр Наумов, Кирило Кузнецов, Олена Яковлєва, Софія Ардова.

Режисер-постановник ― Юрій Осипов, оператор-постановник ― Андрій Шкір.

«Наперекір долі»: що покажуть у 1 і 2 серії від 21.02.2022:

Рита застала сварку батьків, які відправилися ввечері у справах. Проте дівчина замість підготовки до екзаменів йде у клуб до подруги ― там зустрічає однокласника, який завдяки батькам ні в чому собі не відмовляє ― ні в машинах, ні в жінках. Проте на нього запала подруга Рити, що спричинило бійку між її хлопцем та мажором. Рита втекла з клубу, проте вдома на неї чекала трагедія ― поліція повідомила, що її мати трагічно загинула в пожежі.

Рита слідкує за розслідуванням, у неї закохується слідчий у справі Артем. Проте, у нього є свої таємниці ― і їх занадто багато як на чесного правоохоронця. Рита дізнається, що мати загинула начебто з коханцем. Це розбиває серце її батьку.

Проте, хтось викрадає Риту. Які таємниці минулого постають з життя її батьків?

Що приховує від неї рідний батько? І чи він насправді її біологічний батько?

Чому насправді Артем зацікавився у відносинах із Ритою?

Та чи переживе її батько страшні рани, які отримав через доньку та напарника?

Video: «Наперекір долі»: Що буде в 1 і 2 серії драматичного серіалу Наперекір долі 1-2 серія на сайті СТБ 21.02.2022. Про що сюжет 1 і 2 серій Наперекір долі 2022, читайте в анонсі. Наперекір долі 1 і 2 серія 21.02.2022

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