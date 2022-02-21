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«Наперекір долі»: опис усіх серій мелодрами на СТБ

21.02.2022

21 лютого о 20:15 на телеканалі СТБ відбулася прем’єра драматичного серіалу «Наперекір долі» від «Київтелефільм». Донька слідчого після тяжкої трагедії починає розслідувати, чому загинула її мама і хто покалічив її батька. Який сюжет серій серіалу «Наперекір долі» ― читайте в матеріалі.

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Мама Рити ― бухгалтерка, а батько ― закоханий у неї слідчий поліції. Батьки любили одне одного і доньку, однак вона стала свідком їхньої сварки. Після цього маму Рити знаходять мертвою, і ширяться чутки про коханця. Батько ж, травмований таким поворотом подій, лякає дівчину своєю поведінкою. А чи чисті помисли в її нового знайомого, який неочікувано закохується в неї?

Які таємниці доведеться розплутати Риті, і хто ж насправді її друг та сім’я, а хто ― вовк в овечій шкурі?

Про що сюжет серій драми «Наперекір долі»?

Серіал «Наперекір долі» зняла студія «Київтелефільм», усього в ньому 16 серій, які виходитимуть на СТБ з 21 лютого.

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Дивіться прем’єру серіалу «Наперекір долі» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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