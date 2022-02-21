21 лютого о 20:15 на телеканалі СТБ виходить драматичний серіал «Наперекір долі» від «Київтелефільм». У слідчого трагічно гине дружина, а потім викрадають доньку. Під час розслідування спливають дивні таємниці минулого. Які актори зіграли головні ролі в драмі ― читайте в матеріалі.

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Мама Рити ― бухгалтерка, а батько ― слідчий поліції. Батьки посварилися і кожен пішов на роботу, а донька не стала сидіти вдома і подалася до клубу. Коли вона залишила подругу і повернулась додому, то виявила, що її мати загинула. Поліція підозрює зраду, колега Ритиного батька швидко закриває справу, а дівчина не може повірити, що таке сталося. Коли Риту викрадає невідома, починають розкриватися страшні таємниці їхньої сім’ї.

Серіал «Наперекір долі» зняла студія «Київтелефільм», усього в ньому 16 серій, які почнуть виходити на СТБ з 21 лютого.

Альона Коломіна

Акторка народилася 28 березня 1987 року в Луганську. З 4 років активно займалася спортом і стала майстром спорту зі стрибків у воду. У 7 років Альона почала відвідувати театральну студію, брала участь у багатьох постановках. І спорт, і акторство однаково сильно подобалися Альоні, тому тривалий час вона не могла визначитися, який напрям обрати.

Альона Коломіна закінчила акторський факультет Київського національного університету культури і мистецтв (курс С. М. Деркач). Її дебютом у кіно була епізодична роль у серіалі «Глухар» у 2009 році. Проте справжня популярність до актриси прийшла в 2018 році після виходу на екрани стрічки «Берізка». У 2020 році вона зіграла головну роль ― талановиту івент-менеджерку Варю ― в серіалі «Одна брехня на двох».

8 лютого 2021 року телеканал СТБ представив мелодраму «Щаслива попри все». У фільмі Альона Коломіна зіграла головну роль ― Женю Виноградову, якій довелося пережити людську жорстокість і зраду.

Актриса розлучена, виховує двох дітей.

У серіалі СТБ «Наперекір долі» Альона Коломіна зіграла головну жіночу роль. У гостросюжетній мелодрамі вона перевтілилася в Риту, мама якої трагічно загинула в пожежі. Дівчина розуміє, що у смерті мами щось нечисто, але не може розібратися що. Однак секрети сім’ї їй стає легше розкривати, коли дівчина починає працювати слідчою районного управління поліції.

Олександр Константинов

Олександр Константинов народився 15 серпня 1980 року в Криму, у містечку Джанкой. Його батько був військовим, мати викладала музику, також він має сестру і брата. Олександр закінчив Сімферопольський комерційний технікум, грав у КВК, пішов до армії, відслужив у спецназі. Після цього закінчив Щукінське училище і став будувати кар’єру актора ― знімався у драматичних і детективних серіалах. Він одружений із Кариною Саберзяновою, із якою познайомився на знімальному майданчику. Вони виховують двох дітей. Серед останніх ролей Константинова ― Дмитро у «Трикутнику долі», Валера у «Правилах життя та водіння» та Артем у «Наперекір долі».

Олександр Наумов

Олександр Наумов народився 1 серпня 1958 року. Хотів стати залізничником, але провалив іспити в останніх класах. Тоді наважився вступити до Горьківського театрального училища. Вперше одружився з колегою-акторкою, але їхній шлюб невдовзі розпався. Олександр став будувати кар’єру у Москві, де познайомився зі своєю другою дружиною. У них двоє дітей ― її дочка від першого шлюбу та спільний син Сашко. Відомий за ролями в стрічках «Бухта глибока», «Аквамарин», «Кришталева мрія», «Скліфосовський», «Розмінна монета», «Метод-2», «Згадати себе», «Рідна мачуха».

У серіалі «Наперекір долі» грає батька Рити, який працює в поліції. Він за короткий термін втрачає дружину, роботу і ледве не залишається без доньки.

Кирило Кузнецов

Кирило народився 5 травня 1991 року в Кутанаї (Казахстан). Вчився у місцевій школі, потім переїхав з батьками до Санкт-Петербурга, де здобув середню освіту. Відслужив в армії, а потім вступив до Санкт-Петербурзької академії театрального мистецтва (курс Г. М. Козлова), яку закінчив за спеціальністю «актор театру та кіно» в 2014 році. Найвідоміші його серіали ― «Кухня», «Мигдальний присмак кохання», «Скажи мені правду», «Місце під сонцем».

Олена Яковлєва

Акторка Олена Яковлєва народилася 5 березня 1961 року в Новограді-Волинському Житомирської області. Мати працювала в Науково-дослідницькому інституті, а батько був військовим. Вони багато переїздили, і школу вона закінчила в Харкові у 1978 році. Потім дівчина два роки працювала, а в 1980 році вступила до Російського інституту театрального мистецтва. Після закінчення працювала у «Соврємєнніку», Театрі Єрмолової, відтак ще 28 років у «Соврємєнніку». Двічі була заміжня ― за Сергієм Юліним та Валерієм Шальних, має сина. Відома за хітом «Інтердівчинка» та серіалами «Каменська», «Йолкі», «Останній богатир», «Скліфосовський».

Софія Ардова

Софія Ардова народилася 26 вересня 1996 року, жила та навчалася в Москві. Вона з династії акторів, тому не дивно, що почала зніматися з раннього дитинства. Софія закінчила Московську театральну школу Олега Табакова. Її перша головна роль ― у драмі «Дах» 2009 року. Зіграла в серії детективів «Жіноча версія», події яких розгорталися під час «холодної війни». З 2017 року у стосунках з Ігорем Хрипуновим. У серіалі «Наперекір долі» грає легковажну подругу головної героїні.

Більше на тему: Дата великої прем’єри серіалу «Наперекір долі» на СТБ

Дивіться прем’єру серіалу «Наперекір долі» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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