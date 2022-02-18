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«Наперекір долі»: кількість серій та графік виходу нового серіалу

18.02.2022

21 лютого о 20:15 на телеканалі СТБ виходить драматичний серіал «Наперекір долі» від «Київтелефільм». У слідчого трагічно гине дружина, а потім викрадають доньку. Під час розслідування спливають дивні таємниці минулого. Графік виходу серіалу «Наперекір долі» та скільки серій у фільмі ― читайте в матеріалі.

Наперекір долі графік виходу

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Мама Рити ― бухгалтерка, а батько ― слідчий поліції. Батьки посварилися і кожен пішов на роботу, а донька не стала сидіти вдома і подалася до клубу. Коли вона залишила подругу і повернулась додому, то виявила, що її мати загинула. Поліція підозрює зраду, колега Ритиного батька швидко закриває справу, а дівчина не може повірити, що таке сталося. Коли Риту викрадає невідома, починають розкриватися страшні таємниці їхньої сім’ї.

Серіал «Наперекір долі» зняла студія «Київтелефільм», всього в ньому 16 серій, які почнуть виходити на СТБ з 21 лютого.

У головних ролях: Альона Коломіна, Олександр Константинов, Олександр Наумов, Кирило Кузнецов, Олена Яковлєва, Софія Ардова.

Режисер-постановник ― Юрій Осипов, оператор-постановник ― Андрій Шкір.

«Наперекір долі»: графік виходу

  • 1 і 2 серія ― 21 лютого;
  • 3 і 4 серія ― 22 лютого;
  • 5 і 6 серія ― 23 лютого;
  • 7 і 8 серія ― 24 лютого;
  • 9 і 10 серія ― 28 лютого;
  • 11 і 12 серія ― 1 березня;
  • 13 і 14 серія ― 2 березня;
  • 15 і 16 серія ― 3 березня.

Video: «Наперекір долі»: кількість серій та графік виходу нового серіалу

Наперекір долі – кількість серій та графік виходу серій. Наперекір долі 2022 – серіал від СТБ. Скільки серій у серіалі Наперекір долі - читайте у матеріалі

Дивіться прем’єру серіалу «Наперекір долі» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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