«Наперекір долі»: кількість серій та графік виходу нового серіалу
21 лютого о 20:15 на телеканалі СТБ виходить драматичний серіал «Наперекір долі» від «Київтелефільм». У слідчого трагічно гине дружина, а потім викрадають доньку. Під час розслідування спливають дивні таємниці минулого. Графік виходу серіалу «Наперекір долі» та скільки серій у фільмі ― читайте в матеріалі.
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Мама Рити ― бухгалтерка, а батько ― слідчий поліції. Батьки посварилися і кожен пішов на роботу, а донька не стала сидіти вдома і подалася до клубу. Коли вона залишила подругу і повернулась додому, то виявила, що її мати загинула. Поліція підозрює зраду, колега Ритиного батька швидко закриває справу, а дівчина не може повірити, що таке сталося. Коли Риту викрадає невідома, починають розкриватися страшні таємниці їхньої сім’ї.
Серіал «Наперекір долі» зняла студія «Київтелефільм», всього в ньому 16 серій, які почнуть виходити на СТБ з 21 лютого.
У головних ролях: Альона Коломіна, Олександр Константинов, Олександр Наумов, Кирило Кузнецов, Олена Яковлєва, Софія Ардова.
Режисер-постановник ― Юрій Осипов, оператор-постановник ― Андрій Шкір.
«Наперекір долі»: графік виходу
- 1 і 2 серія ― 21 лютого;
- 3 і 4 серія ― 22 лютого;
- 5 і 6 серія ― 23 лютого;
- 7 і 8 серія ― 24 лютого;
- 9 і 10 серія ― 28 лютого;
- 11 і 12 серія ― 1 березня;
- 13 і 14 серія ― 2 березня;
- 15 і 16 серія ― 3 березня.
Video: «Наперекір долі»: кількість серій та графік виходу нового серіалу
Дивіться прем’єру серіалу «Наперекір долі» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!
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