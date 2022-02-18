Дивіться новий серіал Дім чужих таємниць із 07.03.2022 на СТБ!

Нова мелодрама розповість про дівчину-сироту Таю, яка, з’явившись у багатому будинку друга Фелікса, змусить його сім’ю згадати минуле. Мама Фелікса Ольга з обережністю ставиться до нової гості. Тая – людина не їхнього кола, хлопцеві не варто з нею спілкуватися. Проте чого насправді боїться Ольга? Дивіться онлайн серіал Дім чужих таємниць із 07.03.2022 на СТБ.