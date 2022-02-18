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Дім чужих таємниць – дивіться на СТБ з 07.03.2022

18.02.2022

Дивіться новий серіал Дім чужих таємниць із 07.03.2022 на СТБ!

Нова мелодрама розповість про дівчину-сироту Таю, яка, з’явившись у багатому будинку друга Фелікса, змусить його сім’ю згадати минуле. Мама Фелікса Ольга з обережністю ставиться до нової гості. Тая – людина не їхнього кола, хлопцеві не варто з нею спілкуватися. Проте чого насправді боїться Ольга? Дивіться онлайн серіал Дім чужих таємниць із 07.03.2022 на СТБ.

Video: Дім чужих таємниць – дивіться на СТБ з 07.03.2022


Дім чужих таємниць на СТБ вже 7 березня. Дивіться трейлер серіалу Дім чужих таємниць просто зараз

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