Наперекір долі – дивіться на СТБ з 21.02.2022
24.01.2022
Не пропустіть прем’єру історії, яка оповита сімейними таємницями, – дивіться серіал Наперекір долі з 21.02.2022 на СТБ!
Головна героїня серіалу втратила найдорожче – маму. Батько повідомив, що стався нещасний випадок. Проте дівчина не вірить словам тата та починає власне розслідування. Як зміниться її життя? Які секрети вдасться дізнатися головній героїні? І чи не пошкодує дівчина про своє рішення встановити справедливість? Дивіться серіал Наперекір долі з 21 лютого на СТБ.
Video: Наперекір долі – дивіться на СТБ з 21.02.2022
Серіал Наперекір долі розпочнеться 21 лютого 2022. Що трапиться з героями серіалу Наперекір долі? 1 серія на СТБ вже 21.02.2022
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