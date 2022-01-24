Не пропустіть прем’єру історії, яка оповита сімейними таємницями, – дивіться серіал Наперекір долі з 21.02.2022 на СТБ!

Головна героїня серіалу втратила найдорожче – маму. Батько повідомив, що стався нещасний випадок. Проте дівчина не вірить словам тата та починає власне розслідування. Як зміниться її життя? Які секрети вдасться дізнатися головній героїні? І чи не пошкодує дівчина про своє рішення встановити справедливість? Дивіться серіал Наперекір долі з 21 лютого на СТБ.