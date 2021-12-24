Папаньки повертаються! З 10 січня телеканал СТБ покаже перші три сезони веселого сімейного серіалу «Папаньки» виробництва «Дизель Студіо». З понеділка по четвер о 20:15 глядачі знову проживуть найяскравіші моменти разом з улюбленими героями. А вже 31 січня відбудеться прем’єра 4-го сезону «Папаньок».

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Четвірка нерозлучних друзів, що живуть в одному дворі, продовжить бурхливі та активні обговорення свого життя: спільні інтереси, сім’я та виховання дітей. Проте часом татусі самі забувають про те, що вони дорослі. А що, як не це, дає змогу глядачам упізнавати в них себе?

У 4 сезоні «Папаньок» персонаж Єгора Крутоголова знову береться підкорювати простори бізнесу. Він будує свій готель. Продовжиться і лінія сусідства Єгора та Бориса Івановича. Але тепер уже не вдома, а в готелі, де Борис Іванович працюватиме. Тим часом Женя Малишев зіткнеться з далеко не дитячими проблемами. Його дочці виповнюється 18 років, а отже, заборонити їй що-небудь він уже не в змозі. Але що ж чекає на волелюбного Сашка? У продовженні історії він виявиться зовсім не готовим до сімейного життя. Не менш хвилююче питання: з ким же одружився Сашко наприкінці 3 сезону?

Творці серіалу інтригують, що Віка по-справжньому піде з дому і житиме у свого хлопця. Також на передній план вийде Ольга Миколаївна, яку грає Вікторія Булітко. На численні прохання глядачів творці серіалу таки виводять її на рівень головних героїв.

Над четвертим сезоном працювала знімальна група: оператор-постановник — Костянтин Чумаков, художниця-постановниця — Олександра Кодій, керівниця департаменту гриму — Ірина Бєліна, керівниця департаменту костюмів — Тамара Демченко. І незмінна керівниця проєкту — Наталія Каптан. До згуртованої команди приєднався новий режисер-постановник — Валерій Шалига.

Дивіться серіал «Папаньки» з 10 січня з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. 4 сезон серіалу «Папаньки» виходить 31 січня о 20:15. Не проґавте прем’єру!

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