20 грудня відбулася прем’єра екранізації роману львівської письменниці Наталі Гурницької ― «Кава з кардамоном», головні ролі в якій зіграли Олена Лавренюк та Павел Делонг. Актори майстерно відобразили пристрасті, що розгорілися на тлі революції, яка готувалася в той час в Австро-Угорській імперії. Який сюжет серіалу «Кава з кардамоном» ― читайте в матеріалі.

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«Кава з кардамоном» ― це драматична історія забороненого кохання українки та польського шляхтича, що розгортається у Львові середини ХІХ століття, за часів «Весни народів».

Серіал розповість про долю молодої дівчини, дочки священника, яка пов’язала своє життя з набагато старшим одруженим шляхтичем. Їхні стосунки ― нечуваний для XIX століття вчинок ― набули розголосу, тому головні герої зіткнулися з осудом.

Головну роль зіграла актриса Олена Лавренюк, а її партнером став польський секс-символ, актор Павел Делонг.

Автори сценарію не пошкодували головну героїню, і їй доведеться пережити чимало: осуд, зраду, кохання та ненависть…

У серіалі порівняно з оригінальним романом введено нові сюжетні лінії, і ми побачимо ще цікавішу історію.

У «Каві з кардамоном» з’являться відомі актори Тарас Цимбалюк, Анна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаєва, Софія Бровко, Анастасія Остреїнова, Павло Алдошин, Дорота Делонг, Людмила Смородіна, Ніна Набока, Віталій Ажнов, Павло Костіцин та ін. Режисеркою серіалу стала Ірина Громозда.

«Кава з кардамоном» ― сюжет і опис серій

Галичина 40-х років ХІХ століття. Донька священника ― 20-річна Анна ― живе в тітки Стефанії у Жовкві, що під Львовом. З родини в Анни залишився тільки брат Андрій, що вчиться в семінарії і планує стати священником, як їхній покійний батько. Батька Анна не пам’ятає, мама теж померла, коли вона була ще дитиною. Тітка хороша, добра жінка, проте її чоловік, вуйко Павло, має нелегкий характер і понад усе прагне вигоди. У тітчиній родині життя Анни змінюється тільки на гірше, проте вона приймає долю без нарікань. Аж поки ситуація не змінюється…

Серія 1

В Анни розмірене життя ― вона допомагає дядькові в пекарні, поки її брат вчиться у семінарії. Проте одного дня в дядьковій родині все виявляється не таким, як уявляла дівчина.

Анну сватає заможний міщанин Маркіян, щиро закоханий у неї. Проте дівчина не сприймає його, бо прагне не вийти заміж за першого-ліпшого, а знайти справжнє кохання. Її життя змінюється, коли до Жовкви прибуває граф Адам Родзінський відвідати хворого дядька Вітольда. Анна побоюється старшого чоловіка, проте в неї виникає до нього інтерес, особливо, коли вони починають весь час перетинатися.

Виявляється, Адам був колись одружений з далекою родичкою Анни, але стосунки закінчилися трагічно. А дівчина як дві краплі води нагадує чоловікові померлу кохану.

Серія 2

Адам доручає Анниному дядькові доглянути дім Вітольда і забирає хворого до Львова. Вуйко Павло бере в графа гроші нібито для найму робітників для цього, проте змушує працювати там Анну, що дівчина робить залюбки ― аби тільки не виходити заміж. Проте, коли Вітольд помирає, Адам приїжджає до Жовкви повідомити, що збирається продавати будинок. Там він знову зустрічає Анну наодинці й зізнається їй у почуттях. Анна розуміє, що вона теж щось відчуває. Відбувається їхній перший поцілунок, і Адам залишає їй ключ від будинку.

Андрія підбивають на підготовку селян до революції. У нього закохана подруга Анни Люба, проте Андрій хоче стати священником і прийняти целібат.

Вуйко вирішує видати Анну заміж без її згоди, тому що батько Маркіяна сплатить його борги. Виявляється, дядько-опікун «промотав» частину спадщини Анни та Андрія в карти і тепер може залишитися без пекарні й будинку.

Серія 3

Маркіян приходить сватати Анну. Вона відмовляє. Розлючений дядько карає її домашнім арештом.

Неочікувано у Жовкву повертається Андрій і добивається звільнення Анни.

Проте вуйко задумує страшний план розплати і з боргами, і з Анною, яка насмілилася проявити непослух. Він хоче видати її заміж за свого кредитора ― старого вдівця ― як виплату боргу.

Адам Родзінський випадково дізнається, що з Анною збирається зробити дядько, і вирішує позбавити її кабали. Він приходить до клубу і обігрує в карти старого вдівця, поставивши на кін свій будинок у Жовкві проти відмови від весілля з Анною та прощення боргів її дядька.

Любця дізнається від Анни про рішення Андрія прийняти целібат.

Дядько починає розвідувати, хто позбавив його боргів.

На святі до дня свого народження Юзя намагається звабити Мілоша, щоб він її посватав. А її родички пробують засватати Анну брутальному Дмитру. Наступного дня Дмитро приходить до Анни додому, довго чекає її і вислуховує дядькові кпини, що він не перший, хто отримує від неї відкоша. Розлючений Дмитро дорогою додому зустрічає Анну і намагається її зґвалтувати. Дівчині вдається вирватися і втекти. Дмитро навздогін погрожує знеславити її на все місто. Вона ховається в будинку Адамового дядька, бо боїться йти додому.

Серія 4

Адам повертається у Жовкву і застає Анну в будинку. Він заспокоює її. Обоє збентежені, вони піддаються почуттям, між ними стається близькість. У цей час дядько, який шукає Анну, приходить під будинок Вітольда. Вони чують його крики і розуміють, що краще їм не залишатись у Жовкві. Адам негайно вивозить Анну до Львова.

У Адама проблеми з політичними конкурентами. У Львові він займається облаштуванням життя Анни, пошуками вчителя музики для неї. Анна припадає до вподоби його політичному супернику, той намагається залицятися до неї, бо офіційно вона ― племінниця Адама.

Дядько Павло підозрює, що Анна втекла з Адамом, і планує шантажувати його. Проте Родзінський сам приїздить до нього і повідомляє, що викупив його борг, і якщо той не хоче втратити будинок і пекарню, то робитиме, як скаже граф.

Андрій дізнається про ситуацію серед селян і приходить на таємну зустріч з революціонером. Він питає про незалежність для українців, але його тільки висміюють. Андрій пориває з революціонерами. Також він дізнається правду про Дмитра й Анну і приходить помститися за сестру.

Родзінський готується до скасування панщини та розширення прав українців. Вони з партнерами готуються до можливої революції. Тим часом його конкурент намагається залицятися до Анни й запрошує графа з дружиною на свято.

Світською освітою Анни займається тьотя Адама, але довго зверхня шляхтянка не збирається її терпіти і пише листа Стефі. Адам розповідає про Анну чоловікові сестри і прохає прихистити її. До Львова приїжджає Стефа, яка хоче з ганьбою забрати Анну додому, але дівчина тікає і блукає містом.

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Дивіться серіал «Кава з кардамоном» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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