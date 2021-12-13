Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Щастя за рецептом»: Сюжет та опис серій драматичного серіалу

13.12.2021

13 грудня 2021 року на СТБ вийде  драматичний 4-серійний фільм «Щастя за рецептом», де головна героїня, яка всім пожертвувала заради інших людей, уперше задумується про власне щастя. Який сюжет серіалу і що покажуть у «Щасті за рецептом» ― читайте в матеріалі.

Щастя за рецептом

Більше на тему: «Кава з кардамоном»: Кількість серій і графік виходу нового серіалу

«Щастя за рецептом» ― це сучасна казка про Попелюшку, яка розвивається в нових життєвих реаліях. Головна героїня Марія ― сучасна жінка зі своїми інтересами та цінностями. У неї сильний внутрішній стрижень, добре серце і сила волі, завдяки яким вона долає труднощі, що випали на її долю. Марія все життя намагається допомагати не тільки близьким, а й усім людям, які потребують її підтримки. Часто жертвує собою. Героїні доведеться витримати серйозний життєвий урок ― вона пройде через зраду, розчарування та прозріння. Марії вдасться скинути маніпуляторів і паразитів, що повисли на ній, які сприймають її доброту і чуйність як слабкість та наївність.

Марія ― сильна та незалежна героїня, здатна витримати всі удари долі та почати життя з чистого аркуша. Її  шлях буде складним і тернистим, та чи доб’ється вона все ж щастя для себе?

«Щастя за рецептом» ― герої та актори 

  • Марія ― Любава Грешнова
  • Віолетта ― Лариса Кадочникова
  • Ігор ― Павло Харланчук
  • Микола ― Яків Кучеревський
  • Віка ― Надія Хільська

Більше на тему: «Швабра»-2: сюжет та опис серій детективного серіалу

Усі 4 серії серіалу «Щастя за рецептом» вийдуть 13 грудня о 20:15 на СТБ. Не пропустіть серіал!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Thanks!

Our editors are notified.

Close