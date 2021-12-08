Новий 2 сезон детективного серіалу «Швабра» вже на телеканалі СТБ. За сюжетом головна героїня серіалу ― геніальна шкільна вчителька математики Анна Миколаївна Швабрина ― допомагає поліції вирішувати складні питання, а також будує стосунки з капітаном Вершиніним. Чи врятує математика життя і кохання ― ми дізнаємося в серіалі. Опис серій детективу «Швабра» 2 сезон ― читайте в матеріалі.

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Геніальна вчена Анна Миколаївна працювала шкільною вчителькою, поки не зустріла капітана Вершиніна. Вершинін просить Швабру допомагати їм зі складними справами. До них долучаються судмедекспертка Катя і старший лейтенант Мітя, які допомагають у розслідуваннях. Між Анною та капітаном спалахує кохання, яке, як відомо, здатне на дивовижні речі. Чи врятує кохання пару від Фатуму і як складуться їхні стосунки ― ми дізнаємося в нових серіях.

«Швабра» 2 сезон ― опис серій і сюжет

Серія 1

Анну викрадають, проте далеко вивезти не встигають ― усі аеропорти й дороги під наглядом. Весілля Міті й Каті зіпсоване, і вся команда кидається на пошуки. Анна знайомиться з тендітним чоловіком, який представляється Фатумом. Йому цікава Анна та її математичні методи, а сам чоловік достатньо розумний, щоб розуміти її хід думок. Фатум перевіряє Анну і пропонує їй зробити дещо, щоб її відпустили, коли ж жінка відмовляється ― шантажує і труїть її. Швабра намагається дати звістку команді. Чи вдасться Вершиніну знайти Фатума, і як він врятує кохану?

Серія 2

Анна після лікування перебуває в депресії, у той час як Вершинін розслідує дивне самогубство на складах великої компанії. До Вершиніних проходять міняти лічильники, і Анна виявляє, що у всього будинку після заміни показники аномально підскочили. Захоплена новою математичною задачкою, вона дізнається про шахрайство та корупцію на рівні міста. На Вершиніна неочікувано нападають і жорстоко б’ють. Проте команда робить значне відкриття щодо справи.

Серія 3

Катя і Мітя дивляться житло і несподівано знаходять там кота, хоча квартира мала би бути порожня вже 3 місяці. Виявляється, там хтось живе, проте «зайця» не вдається зловити. За хвилину під вікнами лунає вибух ― підривають букмекерську контору. Під час вибуху постраждали тільки банки даних компанії.

У цей час до Вершиніна потрапляє справа про вбивство і про підставні бої. Виявляється, справи пов’язані ― це вираховує Анна, яка з точністю називає злочинця. У цей час Катя і Мітя оселяються у квартирі з котом і купують усе для його комфортного проживання.

Серія 4

Вітя виявив, що банк, який змусили зламати Анну, краде гроші ― по гривні за кожну транзакцію. Вони з генералом Сосновським починають пошуки зловмисника, який вбудував код у структуру банку. Проте виявляють тільки колишню співробітницю ― геніальну, як і сама Анна.

В Анни та Миколи відбувається пристрасний секс на парковці, і жінка повністю втрачає контроль та відволікається від справ.

Вершинін наступного дня влаштовує засаду на Фатума або його найманця, проте натомість стає свідком жорстокої розправи над невинними. У цей час Фатум підлаштував свою зустріч із Анною. Фатум натякає їй, що ліпше припинити переслідувати його, бо він створив майстерний компромат на Вершиніна й саму Анну ― і це лише тільки граючись.

Нові серії 2 сезону серіалу «Швабра» виходять о 20:15 з понеділка по четвер на СТБ. Не пропустіть!

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