На телеканалі СТБ 22 листопада о 20:15 відбудеться прем’єра нового серіалу «Рідна мачуха». Головній героїні, яку зіграла Ольга Арнтгольц, доводиться буквально по цеглинках збирати свою сім’ю та життя після смерті чоловіка. Про що сюжет серіалу «Рідна мачуха» ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Рідна мачуха»: скільки серій та графік виходу драматичного серіалу

Новий серіал «Рідна мачуха» демонструє силу жіночого духу та необхідність вірити в себе. Не завжди усі друзі ― справжні, проте іноді допомога приходить у найважчий час, коли на неї не чекають.

На долю головної героїні Марії Вєтрової випадає стільки випробувань, що часом незрозуміло, як вона зможе виплутатися.

Її чоловіка-бізнесмена вбивають невдовзі після того, як він отримує ділову пропозицію та відмовляється від неї. За Марією вже давно стежать, і провину за смерть чоловіка покладають на неї ― нібито Марія і була замовницею.

Щоб довести свою невинуватість, жінці доведеться мало не тікати з ув’язнення і самотужки шукати злочинця. Паралельно в її сім’ї стаються трагедія за трагедією.

«Не дуже часто трапляється такий цікавий сценарій, коли до останньої серії ти не розумієш, хто ж головний лиходій! Що ж до спільних рис із моєю героїнею, то ми з нею різні. Але все ж таки схожість полягає в тому, що вона бореться за свою сім’ю, за дітей, і в цьому ми схожі ― для мене сім’я означає дуже багато. Це дуже цікава робота ще й тому, що саме на майданчику серіалу “Рідна мачуха” я вперше у своїй кар’єрі зніматимуся в ролі покоївки, вперше приміряю такий костюм», ― розповіла про свою роль Ольга Арнтгольц.

«Рідна мачуха» ― опис серій

Серія 1

Марія та Сергій Вєтрови ― доволі щаслива сім’я, у якій чоловік керує мільйонною компанією, а дружина йому допомагає. Вони живуть зі свекрухою, родичами та своїми дітьми в шикарному будинку і ні в чому собі не відмовляють. Несподівано за героїнею хтось починає стежити, і це збігається з приїздом до країни Віктора ― колишнього Марії, від якого вона пішла до теперішнього чоловіка. Вони двічі зустрічаються, проте Марія не реагує на залицяння Віктора. Коли той зустрічається із Сергієм, розмови про бізнес ідуть прахом. Незабаром Сергій отримує фотодокази, начебто Марія йому зраджувала з Віктором. Коли не спрацьовує провокація, фабрикуються звинувачення проти Марії, начебто вона готувала вбивство Сергія. Після цього помирає її батько, а жінка змушена тікати до тітки в інше місто. Автобус із нею потрапляє в аварію…

Серія 2

Марії поталанило ― в аварії виживає кілька людей, і серед них вона. Проте загинула її сусідка ― Ніна, яка щойно вийшла з колонії. Під час поїздки вона викрала прикраси Марії, а в її куртці залишила свої документи. Після аварії Марія потрапляє до лікарні з опіками і сильними травмами, а там її приймають за Ніну. Марії вдається зателефонувати Тетяні, і тітка, колишня криміналістка, допомагає їй зникнути. Спочатку все йде добре і Тетяна буцімто впізнає в обгорілому тілі Ніни свою племінницю, проте зі столиці вимагають провести генетичну експертизу.

Тим часом свекруха Марії, яка ненавиділа невістку, налаштовує дітей проти матері. Вона розповідає Денисові про те, що в Марії колись були стосунки з Віктором, Наталя чує це і тікає з дому. Вночі на дорозі її збиває машина.

Серія 3

Наталя тікає з дому, але на нічній дорозі її збиває авто. Маша в лікарні за допомогою Тетяни дізнається все про Ніну Фролову і прикидається нею. Проте вона викликає підозру в медсестри. Та весь час їй надокучає запитаннями ― на її думку, Ніна Фролова несправжня. Тому вона йде до лікаря, а потім і до слідчого. Проте Таня змогла провести ДНК-аналіз, який доводить, що Маша померла. Сергій, Віктор і конкуренти Вєтрова дізнаються про смерть Маші. Сергій переконаний, що дружина його підставила, тому навіть не їде на похорон і не дає грошей на нього. Проте він каже про смерть матері Денису. Той їде на похорон із Дмитром. Здається, що Дмитро добре знав батька Марії, хоча й сказав, що всього кілька місяців. На похороні з’являється Віктор, який каже, що Вєтров сам міг підставити дружину.

Серія 4

Маша і Тетяна вирішують, що треба перевестися в приватну клініку, щоб позбутися надокучливої медсестри. Секретарка Сергія Аня починає активно втішати начальника, приходить до нього додому і нав’язує свою компанію всюди. Віктор домагається співпраці з конкурентами Сергія і починає поступово топити компанію «Фелікс». Сергій не виходить із запою, і невдовзі йому доводиться перепрошувати в родичів за свою поведінку. Наталя дізнається про смерть матері з новин, і в неї стається нервовий зрив. Вона віддаляється від сім’ї. Тим часом Денис свариться з батьком, і їхні стосунки добряче псуються. Маша вмовляє пластичного хірурга зробити їй інше обличчя. Вона наважується на пластичну операцію, реабілітація після якої триватиме півтора року.

Серія 5

Минуло два роки. Марія працює флористкою і живе в Тетяни. За цей час Сергій привів додому Анну, яка вчасно опинилася в нього під рукою. Денис не сприймає ані батька, ані його стосунків з Анею, весь час проводить на вечірках і регулярно змінює дівчат. Він не з’являється в університеті місяцями, і його збираються вигнати. Наталя пережила травму, проте залишилася нервовою та вразливою. Їй начхати на батька і його стосунки. При цьому Тані Денис весь час розповідав, що все добре. Випадково він телефонує Тані замість дівчини, і Маша чує його п’яний голос та розповідь про проблеми. Вона їде до столиці рятувати дітей. Там знайомиться наново з Ларисою і просить допомогти ― дозволити попрацювати замість неї. Після приїзду Маші чомусь стає зле, і вона непритомніє. У цей момент поряд опиняється Соколов ― голова безпеки Князева.

Серія 6

Соколов допомагає Маші, дізнається її ім’я, закохується. Він починає її шукати ― по готелях і хостелах, а потім звертається по допомогу в поліцію до колишнього знайомого, який вів справу Вєтрової. У цей час Лариса представляє Машу Вєтровим ― її беруть, а жінка вчить колишню господиню, як догоджати матері Сергія, щоб вона була задоволена. Наталя зустрічає у школі Влада, який їй подобається, і запрошує його в кафе, де сама платить за все. Сергій вирішує зробити пропозицію Ані та розповідає про це дітям. Наталі до всього байдуже, і Аню вона сприймати не хоче, тоді як Денис лається з батьком і назло йому приводить на сімейну вечерю нову дівчину.

Віктор просить зустрічі з Денисом і пропонує влаштувати його до себе на роботу або просто допомогти у пам’ять про матір.

Серія 7

Марія вступається між Денисом і Сергієм, щоб не було бійки, проте це не подобається усім членам сім’ї. Вона пояснює, що просто з дитинства не любить бійки. Марія намагається поговорити із Сергієм і дізнається про тендер, за який борються «Фенікс» і Князев. Також вона починає розуміти протистояння Сергія та Дениса. Денис напивається, не ночує вдома, свариться зі своєю дівчиною. Проте потім перепрошує і пропонує підставити Анну з коханцем ― наприклад, показати, що вона хоче сексу з Денисом.

Марія говорить з Наталею, але та не пускає її у своє життя. Ніхто, крім Дмитра, не сприймає Машу, проте її терплять. Дружина Дмитра починає ревнувати. Маші не вдається знайти чоловіка, який її підставив, проте вона вирішує допомогти з тендером, помирити Дениса і Наталю.

Серія 8

Денис приходить додому та говорить із батьком. Він обіцяє поводитися добре, але ще не може пробачити його за Анну та зраду матері. Денис вирішує поводити Анну по світських тусовках і напоїти ― те, чого не робить батько. Наталя купує Владу дорогі речі і домовляється з ним зустрітися, проте застає його напівголим із дівчиною, яку він обіцяв кинути. У сльозах вона кидається додому. Машу вона не слухає, проте жінка вмовляє Дениса допомогти сестрі ― каже, що ту хтось образив. Діти миряться і знову починають спілкуватися. Тим часом Марія пробує намалювати ескіз для «Фенікса» і цікавиться малюнками Наталі. Вони разом малюють його для Сергія, а дівчина потім кладе його батькові в кабінеті. Денис приводить додому п’яну Анну, і Сергій на неї злиться. Марія і Лариса починають «копати» під служницю Маріїного батька, яка дала брехливі свідчення про нібито отримання 100 тисяч доларів. «Фенікс» виграє тендер з ескізами Марії, незважаючи на «крота» Князева. Сергій заступається за Марію перед матір’ю і запрошує на святкування, де весь вечір танцює з нею. Анна намагається звабити Дениса, проте Сергію бреше, що це син поліз до неї. Дениса виганяють з дому, і Лариса з Машею обіцяють йому допомогти. Денис тепер вірить, що Аня могла підставити Машу. Соколов дізнається, що Маша допомогла Сергієві з тендером.

Серія 9

Сергій пропонує Ніні роботу, запросивши її на побачення. Його маму та Аню просто колотить від самої її присутності в будинку. Сергій охолонув до Ані, він не хоче вірити, що вона залицялася до Дениса, проте більше уваги звертає на Ніну. Тим часом Наталя побилася з колишньою Влада, і Марія відводить і записує її на бокс. Денис не хоче жити за рахунок Лариси і Ніни, тому шукає роботу, йде до Віктора. Віктор запрошує Ніну до себе на роботу і бере Дениса. Павло Соколов знаходить сусідку справжньої Фролової і розуміє, що Ніна ― це Маша. Він починає її шантажувати. Аня змовляється із матір’ю Сергія та заявляє, що вона вагітна.

Серія 10

Аня намагається принизити Ніну, вона у змові з майбутньою свекрухою проти домробітниці. Справжню Ніну Фролову шукають її колишні «подруги» із зони і виходять на Вєтрову. Сергій намагається поговорити з Денисом. Маша і Тетяна готові заручитися підтримкою знайомих Вєтрової, щоб знайти, хто її підставив. Марія напоює колишню домробітницю батька Інгу, і та зізнається, що це зробила вона. Денис відмовляється працювати на Віктора, однак той усе одно пропонує свою підтримку в разі будь-яких проблем. Марія просить Соколова допомогти їй знайти, хто ж її підставив, в обмін на «злив» компанії «Фенікс». Він відкриває Марії очі на Віктора. Віктор кидає дружину Князева, з якою в нього був роман протягом двох років після «смерті» Маші. Аня підкидає Ніні в сумочку прикраси Ярини, щоб підставити. Сергій дає Дмитрові частку в компанії і виганяє Аню з дому.

11 і 12 серія ― 30 листопада

13 і 14 серія ― 1 грудня

15 і 16 серія ― 2 грудня

Більше на тему: «Рідна мачуха» ― коли прем’єра нового драматичного серіалу СТБ

Серіал «Рідна мачуха» виходить по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

Video: «Рідна мачуха»: сюжет та опис серій драматичного серіалу Про що серіал Рідна мачуха? Опис сюжету усіх серій багатосерійного фільму Рідна мачуха 2021. Огляд серій Рідна мачуха на СТБ ― читайте онлайн.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.